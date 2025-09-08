ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಜಿಎಫ್‌: ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Comments
ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ
ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಒಳ ಭಾಗ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಏನೇ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಜನೇಯಲು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ
ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲ.
ದೀವು ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತುದಾರ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಿದೆವು.
ದೀಪಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು
KGFKolaraBasic Facilities

