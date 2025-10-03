ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು; ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಷ್ಟ

<p><strong>ಕೋಲಾರ: ಭ್ರ</strong>ಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿಡುಗು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 96ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದ್ದು, ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಿಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿವೇಶನ, ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ 178 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಣ ಪಡೆದು ವೋಟ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಯುವಜನತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರಿಯಾಟಿಸಂ ಮರೆಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲಿಸಂಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ತಾಕತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಪಿಡಿಒಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ–</strong></p><p>ಆರೋಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>