ಕೋಲಾರ | 32 ಮಕ್ಕಳಿಂದ 64 ಕವಿತೆಗಳ ‘ಬಿತ್ತನೆ’!

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ ರಚಿಸಿರುವ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಕೃತಿ; ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
kolar

