ಕೋಲಾರ: ಮುನಿಯಪ್ಪ ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರು!

<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಬಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಶ್ ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಬಣದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಆಗಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ ಘಟಬಂಧನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಅಪ್ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಂಡರು ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಊರುಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆ.ಜಯದೇವ್, ನವೀನ್, ಸುಧೀರ್, ಪ್ರಸಾದ್ಬಾಬು, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>