ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅರಿವು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:45 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT