ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ -ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
Kolara roads

