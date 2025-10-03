ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
kolar
ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರೆ; ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಉತ್ಸವ

ವಿಜಯದಶಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬನ್ನಿಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೈಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
Kolara

