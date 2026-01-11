ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ| ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ₹ 40 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್‌
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
ಕೋಲಾರದ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 3 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಗ ಕಟ್ಟಡ ‌ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‌ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು
kolar

