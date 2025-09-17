ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವು; ಮುಂದೇನು?

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
2024 ಆಗಸ್ಟ್‌ 13ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇವಿಎಂ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ
ಶಾಸಕರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಬ್ಬಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಫಲಿಸಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನ್ಯಾಯದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಲೂರಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲ. ನಂಜೇಗೌಡರು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಾಲೂರು
