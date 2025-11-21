ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮದುವೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಮೋಸ: ದಲಿತ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ದಲಿತ ಯುವತಿ ದೂರು* ಜೈ ಭೀಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಯುವತಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ  ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು
ಗುರುರಾಜ್ ಚಿಂತಕಲ್ ಬೇತಮಂಗಲ ಪಿಎಸ್ಐ 
Arrest

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

