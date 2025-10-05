ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ನಿವಾಸದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ದೇಹಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:59 IST
ಚೈತ್ರಾ ಬಾಯಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಬಿ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
