ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಗುಜರಿ ಗಾಡಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ!

ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ತೀರಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ವಾಹನ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ವಾಹನ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
kolar

