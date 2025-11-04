ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ICC Rankings: ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ; ಅಗ್ರ 10ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಮಿಮಾ ಲಗ್ಗೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:00 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಫಾಲಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ವಿಶ್ವಕ‍ಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಶಫಾಲಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ವಿಶ್ವಕ‍ಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
Indian Women Cricket TeamSmriti MandhanaICC RankingIndia women's teamICC ODI Rankingjemimah rodrigues
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT