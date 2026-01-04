ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಕಸದ ಒಡಲಾದ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ | ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರು: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಂಟೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
