ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಾಲೂರು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
- ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
