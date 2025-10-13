ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ | ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ– ನೂರಾರು ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಹೆಡಗೇವಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಹೆಡಗೇವಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು
ನೂರಾರು ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು
ನೂರಾರು ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು
RSSKolara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT