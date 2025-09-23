ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಸಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಪದಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಯಿರಿ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಪಂಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

13 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪದ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಒಡೆದು ಆಳುವುದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವುದು ಬೇಡವೇ? ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೇ?
-ವೈ.ಸಂಪಂಗಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
