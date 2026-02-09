ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ| ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ; ಯುವಕರಿಂದ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ: ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್

ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:55 IST
ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿಶ್‌ (ಸ್ವಾರ್ಥಿ) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ
ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
kolarUT Khader

