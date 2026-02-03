ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ | ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬೇಕು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ

ಆದಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಡು, ನೆಲಪಠ್ಯಗಳ ರಚನಾ ಕಮ್ಮಟ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜಂಬೂ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ | 'ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ | ಆದಿಮ ರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕೋಲಾರದ ಆದಿಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು
