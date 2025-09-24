ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ವೇಮಗಲ್: ಉದ್ಯಾನದ ಕೊರತೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪಟ್ಟು
ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಾಳೆಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು
ತಾಳೆಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು
ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ತಾಳಕೆರೆಯನ್ನು ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ತಾಳಕೆರೆಯನ್ನು ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT