ಕೋಲಾರ | ಕಾಡುಹಂದಿ ದಾಳಿ: ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಹಂದಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ (45) ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಕಾಡುಹಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>