ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
koppal

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹8.52 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
Koppal

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

