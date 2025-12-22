ಚನ್ನಳ್ಳಿ: ಅದ್ದೂರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಕಾರಟಗಿ:</strong> ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸೀಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ದಾ, ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸೀಮಾಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಎಡೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಮೆರೆದರು.<br /> ಜಾತಿ, ಮತದ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೇ ಸರ್ವರೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಲಚನಪ್ಪ ದಳಪತಿ, ದಶರಥರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಲಾಕ್ಷರೆಡ್ಡಿ, ವಿರುಪಣ್ಣ, ವಿರುಪಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ, ಮೌಲಪ್ಪ, ವೀರೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ, ಈರಪ್ಪ, ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ. ಭೀಮಪ್ಪ ಬೂದಗುಂಪ , ವೀರೇಶಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬಸಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನೆ, ಅಂಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಬಿ. ಶರಣಬಸವ, ಮಲ್ಲೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>