ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಬೀದಿಪಾಲು, ‘ತೊಟ್ಟಿಲು’ ಇದ್ದರೂ ಬಾರದ ಮಮತೆ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
