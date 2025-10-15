ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ | ದೇವದಾಸಿಯರ ಪುನರ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KoppalSurvey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT