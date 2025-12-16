ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | 'ವಿಷಾನಿಲದಿಂದ ಹಾಳಾದ ಬದುಕು'

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು  
Koppal

