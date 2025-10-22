ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ | ‘ಅಲೆಮಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ’ಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೂ ಭರಪೂರ ಖುಷಿ!

ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಋತುಗಳವಾರು ಮಾಡುವ ‘ಅಲೆಮಾರಿಗಳು’
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:44 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೂ ಚಕ್ಕಡಿ ಬಂಡಿಗಳ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ನೋಟ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೂ ಚಕ್ಕಡಿ ಬಂಡಿಗಳ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ನೋಟ
ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮುಕೇಶ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT