ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ: ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ!

ಗಂಗಾವತಿ: ಏಳು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹೈಟೆಕ್‌ ಆಗದ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಎನ್. ವಿಜಯ್
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಮೂತ್ರಾಲಯ
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಮೂತ್ರಾಲಯ
ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಮಾಟೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು
ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಮಾಟೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ತರಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಾರುತ್ತಿದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜು ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು
ಮಹೇಶ ಗಂಗಾವತಿ ರೈತ 
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

