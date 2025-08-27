ಗೌರಿ–ಗಣೇಶನ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರ ಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಜನರು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂ ಗಳವಾರ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದ ಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ,ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಜನರು ಪ್ರ ಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ ನೆಯ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂವು, ವಿ ದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು, ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆದಿಂಡು ಸೇರಿ ಗ ಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ:ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಾಲು, ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಸು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಪೂ ಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆ ಇದ್ದವು.ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತರು, ನಾಲ್ಕುಕಾಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾವಿನ ಎಲೆ, ಬಾಳೆದಿಂಡು, ಕ ಬ್ಬು, ಗರಿಕೆ (ಹುಲ್ಲು), ಎಕ್ಕೆಹೂ ತಂದು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವೃತ್ತ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು:ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಳೆ ದಿಂ ಡು ಜೋಡಿ ₹20-₹30, ಮಾವಿನ ಎಲೆ ₹20-₹30, ಕಬ್ಬು ಜೋಡಿ ₹20, ಗರಿಕೆ (ಹುಲ್ಲು) ಕಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ₹10 ಎಕ್ಕೆಹೂ ₹20 ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೆಜಿಗೆ ₹120-₹150, ಆರೆಂಜ್ ₹180,<br> ದಾಳಿಂಬೆ ₹150-₹200, ಸೀತಾಫಲ ₹100,ಸಪೋಟ ₹10 0,ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ₹60-₹80,ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹200, ಪೇರಳೆ ₹60-₹80, ಮೊಸಂಬಿ ₹130, ಬೆಳದಕಾಯಿ ₹100,ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹15, ಬೂದು ಕುಂಭಳಕಾಯಿ ₹120,ಬಾಳೆಗೊನೆ ₹150-₹200 ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿನ ಬಳಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇರಳೆ ತೋರಣ ಜೋಡಿ ₹30, ಬಿತ್ಪತ್ರಿ ಜೋಡಿ ₹30, ಸೀತಾಫಲ ಜೋಡಿ ₹30,ಬೆಳದಕಾಯಿ ಜೋಡಿ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಳಿದ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿವರೆಗೆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂ ದೇ ಟೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. ಇ ದರ ನಡುವೆಯೂ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹400,ಸೇವಂತಿಗೆ ₹ 70 0,ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹800,ಚೆಂಡೂ ಹೂ ₹100,ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹ 1200 ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ₹150-₹10ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಹೂವಿ ನ ಹಾರಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದೂ, ಎಲ್ಲವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ, ಈ ವರ್ಷವಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎ ಚೌಹಾನ್, ಗಾಂಧಿವೃತ್ತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ</strong></p>.<p>ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂವು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಇಲ್ಲ. ನಾ ಳೆಯವರೆಗೆ ಕಾದೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶಂಕರ್ ಹುಗಾರ , ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>