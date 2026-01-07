ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ: ಸಂಗೀತದ ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿಗೆ ಮನದೂಗಿದ ಜನ

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಮರುದಿನವೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಸೋಹ ಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು 
ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿಯ ನೋಟ
KoppalaGavi siddeshwar Jaatre

