ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹಪ್ಪಳದ ಸಪ್ಪಳ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ದಾಸೋಹ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಹಪ್ಪಳದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ.</p><p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೇರಿ-ದಾಸಾಪೂರ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಹಪ್ಪಳ ಉಣಬಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗವಿಶ್ರೀ ಗೆಳೆಯರ ಸೇವಾ ಬಳಗ-ಉದಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಭಕ್ತರ ತಂಡ ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಉದಯ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತಯಾರಾದ ಹಪ್ಪಳ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ಡಬ್ಬಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕಡಾಯಿ ಇರಿಸಿ ಹಪ್ಪಳ ಕರಿಯಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಪ್ಪಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>