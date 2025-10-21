ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹನುಮಸಾಗರ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವಾಗ?

ಹನುಮಸಾಗರ: ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಡಿ. ಎಂ. ಕಲಾಲಬಂಡಿ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು
ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಪಿಡಿಒ 
Library

