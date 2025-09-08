ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಕನೂರು | ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದು ಜೋಕುಮಾರ...

ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 6 ದಿನ 7 ಊರುಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆರಾಧಕರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ
ಹನುಮಕ್ಕ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ
Koppal

