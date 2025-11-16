ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

QPL Season 2: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ ಕಿರೀಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:01 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
Cricketsports
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT