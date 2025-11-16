ಭಾರತ A ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ A: ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮಿಂಚು; ನಿಶಾಂಕ್‌ ಕೈಚಳಕ

<p><strong>ರಾಜ್ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (ಔಟಾಗದೇ 68;83ಎ, 4x9) ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಎರಡನೇ ‘ಏಕದಿನ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಇದೇ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (21ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು (16ಕ್ಕೆ 4) ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವು 30.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 132 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಿವಾಲ್ಡೊ ಮೂನ್ಸಾಮಿ (33; 34ಎ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 133 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (32; 22ಎ) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 53 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ತಿಲಕ್ (ಔಟಾಗದೇ 39) ಮುರಿಯದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ: 30.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 132 (ರಿವಾಲ್ಡೊ ಮೂನ್ಸಾಮಿ 33; ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 21ಕ್ಕೆ 3, ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು 18ಕ್ಕೆ 4). ಭಾರತ ಎ: 27.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 135 (ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಔಟಾಗದೇ 68, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 32, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 29). ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>