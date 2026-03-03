ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictkoppal

ಕನಕಗಿರಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಣಗಳ ಕಿತ್ತಾಟ ಬಯಲಿಗೆ

ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲಕುಮಾರ‌ ಬಿಜ್ಜಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪ; ಡಿಆರ್ ವಾಹನ‌ ಮೊಕ್ಕಾಂ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:32 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:32 IST
CongressKoppal

