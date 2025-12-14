ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿಗೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೈ ಇರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಬೂದಿ ದೂಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರತ್ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿಕಮಠ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Koppala

