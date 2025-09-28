ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ‘ಮಳೆಗಾಲದ ಜಲಪಾತ’ಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಕಪಿಲತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಪಿಲತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್‌ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
Koppalatourisam

