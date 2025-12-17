ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹದಗೆಟ್ಟ ಕುಷ್ಟಗಿ-ಕುರುಬನಾಳ ರಸ್ತೆ: ಪರದಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಕುರಬನಾಳ ಕಂದಕೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ 
– ಅಶೋಕ ಮುದಗೌಡರ, ಎಇಇ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 
ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು
– ಹನುಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕುರುಬನಾಳ ರೈತ
Koppal

