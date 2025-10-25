ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕನಕಗಿರಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆವಕ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹1,850 ಮಾರಾಟ
ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ‌ ದರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
-ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಲ್ಲಾಳಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಕನಕಗಿರಿ
ಈ ವರ್ಷ ಸಜ್ಜೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು
-ಭೀಮನಗೌಡ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನಕಗಿರಿ
