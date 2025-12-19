ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭೂಮಿಯ ಬದಲು ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ: ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ.
ಕೆ.ಜೆ.ಜಾಜ್‌ ಇಂಧನ ಸಚಿವ
Koppala

