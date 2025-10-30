ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ: ಮೊರಾರಿ ಬಾಪು ಅಭಿಮತ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ‘ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾದ ಇಟ್ಟ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹನುಮಂತ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹನುಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು’ ಎಂದು ಗುಜರಾತಿನ ರಾಮ ಕಥೆ ನಿರೂಪಕ ಮೊರಾರಿ ಬಾಪು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 11 ದಿನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಮನ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಶಬರಿ ಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಮೀಪವೇ ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಸವಿದ್ದ. ತನ್ನಣ್ಣನ ಮೋಸ ಅಡಗಿಸಲು ವಾಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಕಂಡು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಂಪಾ ಸರೋವರ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಸರ್ಗ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಗಿಡ-ಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ಸರೋವರವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದು ಹನುಮನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ ಕೆಲೋಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪೇ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ರಾಜು ನಾಯಕ ಸೇರಿ ಇತರ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>