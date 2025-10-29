ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
bengaluru city
ಕಾರಿನ ಮಿರರ್‌ಗೆ ತಾಗಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಗುದ್ದಿಸಿ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ: ದಂಪತಿ ಬಂಧನ

ಕಾರಿನ ಮಿರರ್‌ಗೆ ತಾಗಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:50 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:50 IST
ಆರತಿ 
ಆರತಿ 
ದರ್ಶನ್‌
ದರ್ಶನ್‌
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ದಂಪತಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
– ಲೋಕೇಶ್ ಜಗಲಸಾರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ
murderbengaluru

