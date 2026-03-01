ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಸಪ್ತ ಸ್ವರಸಂಗಮ; ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ

ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ದಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಔಷಧಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ.
ಎ.ವಿ. ಕಣವಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT