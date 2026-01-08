ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ‘ಜಲಕೃಷಿ’ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:23 IST
ಜಲಕೃಷಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
– ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜಲ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ನೋಟ
