ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಗಂಗಾವತಿ | ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಭ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಂಗಾವತಿ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತರು.
ಗಂಗಾವತಿ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತರು.
KoppalRathotsavafestivaljatre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT