ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಬದುಕು: ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವ ಕಸರತ್ತು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ
ಚಳಿ ಇರಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ರೇಣುಕಮ್ಮ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಚಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ
Koppalwinter

