ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ರಂಜನೆಯ ಹಾಲೋಕಳಿ ನೋಡಲು ನೆರೆದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:06 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಲೋಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜನರು
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಲೋಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜನರು
KoppalRathotsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT