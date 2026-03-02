ಯಲಬುರ್ಗಾ: ರಂಗು ರಂಗಿನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಯಲಬುರ್ಗಾ: </strong>ಕಳಬೇಡನ ಆರ್ಭಟ, ರಂಗು ರಂಗಿನ ಮೋಜಿನಾಟ, ರಂಜಿಸುವ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆಗಳು, ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಣ್ಣರ ಆಕೃತಿಗಳು... ಹೀಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ರಂಜನೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಾ.4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಮದಹನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಣ್ಣದೋಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಳಿಯರ ಕಾಮ, ಕಂಡೇರ ಕಾಮ, ದೈವದ ಕಾಮ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ನೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಮಣ್ಣನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>3ನೇ ದಿನ ರತಿದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಗ ಭೀಮನನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮದಹನದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಕಳಬೇಡನ ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಗಾಳಿಯರ ಓಣಿಯ ಕಾಮಣ್ಣ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಳಬೇಡನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇರ ಕಾಮಣ್ಣ ಸಮಿತಿ, ದೈವದ ಕಾಮಣ್ಣ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮದವರು ಕಳಬೇಡನ ಕುಣಿತದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಡೇರ ಕಾಮದವರು ಕಳಬೇಡನ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಣುಕು ಶವಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳಬೇಡನ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಓಕಳಿಯ ಬಂಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಣ್ಣ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತಾಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಣ್ಣರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಉಸಿಗಿನ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಹನ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕಾಮದಹನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕಾಮಣ್ಣನ ಬೆಂಕಿ ತಂದು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ರೂಢಿ. ನಂತರ ಬಣ್ಣದೋಕಳಿ ಯುವಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನೆಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.</p>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಸಮಿತಿಯವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಂಜಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ರಾಂಪೂರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಡೇರ ಕಾಮಣ್ಣ ಸಮಿತಿಯವರ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆಯು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂನ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. </blockquote><span class="attribution">ವಿ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ ನಿವಾಸಿ</span></div>