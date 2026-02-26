ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ನಾಗಮಂಗಲ: ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:16 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MandyaRathotgsava
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT